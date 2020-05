Scafati. Futuro nebuloso per l’ACSE dopo l’addio di Meriani

In un’assemblea dei soci vuota, Daniele Meriani rassegna le sue dimissioni da amministratore unico dell’Acse. Il commercialista salernitano voluto dalla commissione straordinaria ha rimesso il suo incarico nelle mani del sindaco Cristoforo Salvati. “Anche a seguito del mancato svolgimento dell’assemblea sociale fissata in seconda convocazione per questa la mattinata di lunedì avente ad oggetto l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 e la nomina del nuovo amministratore unico” scrive Meriani. La rinuncia avrà effetto dal momento in cui ci sarà la nomina del nuovo amministratore.





















Ed è qui che si apre la finestra sull’incertezza politica che regna in maggioranza. Fin dal suo insediamento, l’amministrazione ha più volte espresso la volontà di superare la figura di Meriani, scegliendo un professionista di nomina politica. Più facile a dirsi che a farsi, perché a dimissioni presentate, la squadra di governo cittadino non ha ancora un nome condiviso. Anzi, la maggioranza resta ancora spaccata sulla decisione di istituire nuovamente un cda. Da un lato la netta posizione contraria di Identità Scafatese, con la “minaccia” dell’assessore Raffaele Sicignano di rimettere la delega alle Partecipate. Una delega sostanzialmente svuotata, considerato che il Comune ha rescisso la convenzione con il Consorzio Farmaceutico, mettendo in vendita le 5 farmacie, e la Scafati Sviluppo è fallita da aprile 2017.











L’unica partecipata ad essere in piedi è soltanto l’Acse, ma di fatto vi sono ben 2 consiglieri comunali a “controllarla” tramite deleghe. L’Ambiente è nelle mani di Daniela Ugliano mentre la sosta a pagamento in quelle di Camillo Auricchio. A che serve a questo punto il cda? E’ quando si chiede Identità Scafatese. Ma il primo cittadino, pur di placare le polemiche, sia in seno alla sua squadra che delle opposizioni, potrebbe optare per il piano B: lasciare tutto com’è per un anno, nominando un amministratore a scadenza. Ritornare al cda comporta un voto consiliare alla modifica dello Statuto che non convince tutti, e soprattutto presenta aspetti di natura legale ed economici non del tutto chiari. “L’assenza del Comune, anche alla seconda convocazione, denota lo sbando in cui versa la città dal punto di vista politico amministrativo – polemizza Guseppe Sarconio – Sarà difficile sostituire Meriani, nel frattempo a nome del Movimento 5 Stelle gli esprimo i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni”.

