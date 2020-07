Angri. Ancora movida violenta nella storica Via di Mezzo

Tensione e preoccupazione in via di Mezzo, storico punto di riferimento della movida angrese. Nelle ultime sere la zona è stata interessata da risse e altri episodi d'intolleranza soprattutto tra giovani

















Movida violenta.

Tensione e preoccupazione in via di Mezzo, storico punto di riferimento della movida angrese. Nelle ultime sere la zona è stata interessata da risse e altri episodi d’intolleranza soprattutto tra giovani. La scorsa notte si è arrivati al culmine con il ferimento di un ragazzo colpito da un oggetto non ben precisato.













Allarme sociale.

Violenze che vengono viste con somma preoccupazione dai residenti e dagli stessi gestori dei locali che chiedono, e non da adesso, maggiori controlli e un’azione capace di essere da deterrente alle scorribande notturne. Lo chiedono forte alle istituzioni: questa zona della città non registra controlli notturni diventando così “terra di nessuno” dopo le ore ventidue. I residenti sono costretti a vivere una situazione al limite e già in passato le loro proteste si sono materializzate in petizioni e denunce alla magistratura. Una convivenza difficile tra residenti, clienti e alcuni gestori dei locali che da anni genera frizioni alimentando contrapposizioni tra le parti.

Aldo Severino