Adesione al portale “Impresa per un giorno”

L’assessore alle politiche dello sviluppo economico e dei fondi comunitari, Antonio Franza ha promosso l’adesione del Comune di Nocera Inferiore al portale web “Impresa in un giorno”.

Il servizio gestito direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, permette alle imprese di effettuare on line tutti i procedimenti amministrativi. Il programma è abbinato ai SUAP, gli Sportelli Unici per le attività territoriali. In questo modo sarà possibile per i cittadini interfacciarsi con un’unica agenzia, per mandare e ricevere qualsiasi comunicazione di apertura d’impresa, modifica, cessazione di attività e ampliamento all’estero telematico. Le attività inerenti al portale saranno attuate a partire dal 01/10/2020.

“Si concretizza in questo modo, l’impegno dell’ Amministrazione Torquato a rafforzare il proprio impegno nell’ azione di supporto e promozione dello sviluppo economico della città. Avviare concrete iniziative di valorizzazione delle attività produttive presenti sul territorio, costituisce difatti per l’Ente, una risorsa di indiscusso valore”, si legge in una nota.