Angri. Centri estivi, un finanziamento di oltre centomila euro

Centri estivi, ci sono i bonus.

“Come assessore alle Politiche Sociali, ho una comunicazione importante da dare alle famiglie angresi: con il Decreto di Rilancio del 25 giugno del Ministero della Famiglia, sono state accreditate risorse ai Comuni per i Centri Estivi, Angri è stata beneficiata di un finanziamento di 109.438,86 euro” dice Maria D’Aniello. Dunque anche i cittadini angresi beneficeranno di questo utile bonus attraverso questo cospicuo finanziamento.

Undici progetti.

“Alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune sono stati presentati 11 progetti per Centri Estivi, che si svolgeranno in varie zone di Angri, e nelle periferie. Tutti molto belli e organizzati con le linee guida della Regione Campania, per cui tutti ammissibili in quanto organizzati e strutturati per far trascorrere un periodo di vacanza fuori casa a bambini, impegnandoli in attività di diverso genere a seconda delle preferenze e attitudini e quindi della scelta che si vuole fare. Oltre 200 bambini da 3 a 14 anni da lunedì prossimo saranno impegnati in campi estivi finalizzati ad attività ludico ricreative, attività sportive, corsi di nuoto attività artistiche, ambientali, corso d’inglese, e campo estivo dove si è a contatto della natura e animali” prosegue l’assessore D’Aniello.













I servizi erogati e modalità di richiesta.

“Saranno organizzati sia per il tempo prolungato con servizio mensa e sia di mezza giornata, saranno i genitori a scegliere il campo estivo più idoneo per i loro figli, soprattutto saranno di grande aiuto per i genitori che lavorano. Sono molto soddisfatta e orgogliosa che questa Amministrazione abbia ricevuto per la prima volta tanti fondi, perché i centri estivi costituiscono sempre un’esperienza molto stimolante, interessante, formativa ed educativa a livello personale e sociale. Oggi verrà tutto pubblicato sull’albo pretorio del Comune compreso il modulo di richiesta per la partecipazione. Partecipando ai campi estivi si impara divertendosi e l’estate diventa una grande opportunità di crescita e formazione. La vera e buona politica è per la Famiglia” con conclude la delegata alle politiche sociali.

A.S.