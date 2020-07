Angri. Movida, controlli e sanzioni

La notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio 2020, ad Angri, i Carabinieri della locale Stazione e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del centro storico cittadino interessata dal fenomeno della “movida”.

Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande, al duplice fine di assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio epidemiologico e limitare le degenerazioni moleste, violente o comunque illegali del fenomeno, registrabili in special modo nei week-end, quali risse, schiamazzi e disturbi alla quiete, abbandono di rifiuti, consumo di stupefacenti, abuso di alcool, etc.

Nel corso del servizio, sono stati complessivamente controllati 8 esercizi pubblici attivi nella somministrazione di alimenti e bevande; sono stati sottoposti a chiusura temporanea amministrativa 2 pub, per aver venduto dopo le ore 22.00 bevande alcoliche per asporto, in violazione delle misure anti Covid_19; sono state elevate 11 sanzioni amministrative per violazione delle misure anti Covid_19, per un importo totale di € 4.400, rispettivamente a carico dei titolari delle attività destinatarie di provvedimento temporaneo di sospensione e di altre persone controllate.

Contatti sono stati, altresì, intrapresi dagli operanti con avventori, esercenti e residenti al fine di orientare l’azione di contrasto nelle settimane seguenti e consentire l’ordinato svolgimento della vita notturna.