Angri. Movida violenta, denunciati 7 giovani

Nella giornata del 21 Luglio 2020, i Carabinieri della Stazione di Angri (SA), hanno denunciato in stato di libertà per il reato di rissa 7 giovani Angresi, tra i 23 e 28 anni. La denuncia in stato di libertà è scaturita subito dopo l’immediato intervento e le indagini avviate dall’Arma che ha permesso di riscontrare la dinamica dei fatti avvenuti nella notte del 19.07.2020 nella via di Mezzo Nord del centro cittadino di Angri. Uno dei denunciati, medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (SA), ha riportato lesioni, giudicate guaribili in 10 giorni.

Il lavoro dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno prosegue incessante e, nell’ambito dei servizi per arginare il fenomeno, svolgeranno una vigilanza nei luoghi della movida dove le persone si ritrovano ed aggregano e saranno intensificati e costanti soprattutto nei fine settimana.