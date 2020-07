Angri. Programma partecipato, la proposta del M5S

Il Movimento 5 Stelle di Angri presenta il suo progetto di rinnovamento per la città partendo dal territorio.

“Abbiamo deciso di dare il via ad una campagna di ascolto della cittadinanza per stilare insieme il programma partecipato per le Elezioni Amministrative 2020.

Un programma che parte dai cittadini per migliorare la loro vita! – dichiara il candidato sindaco Giuseppe Iozzino – Nei prossimi giorni inizieremo a diffondere presso le attività commerciali del territorio, materiale utile alla raccolta di idee e spunti. Un primo passo per condividere insieme a noi le vostre proposte per cambiare la città. A breve però, daremo il via anche ad una serie di incontri, suddivisi per settore per interloquire con i cittadini e stilare il nostro programma partecipato. Chiunque volesse presentare la sua proposta di città e la propria idea, può trovarci nella sede del MoVimento 5 Stelle di Angri di Corso Italia, 16”.

“Ambiente, territorio, opere pubbliche, ripresa delle attività di movida, reinventare la città con nuovi spazi, dare un aiuto concreto ai commercianti, imprenditori, cittadini che vogliono ripartire, con interventi di sostegno concreti! Noi del movimento 5 Stelle di Angri siamo l’unica alternativa credibile per una città che negli ultimi anni è stata messa in secondo piano rispetto a personalismi e ambizioni politiche. Abbiamo il dovere di fare la nostra parte e possiamo contare su una squadra di persone competenti e appassionate – dichiara il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Iozzino – Da diversi mesi abbiamo intrapreso un percorso insieme a giovani, professionisti e cittadini attivi: nessuno potrà fermare l’onda del cambiamento che porteremo in questa città”. (Movimento 5 Stelle di Angri)