Bus bloccato sotto ponte, paura a Cercola

Questa mattina a Cercola una situazione davvero incredibile.

Un bus è rimasto intrappolato sotto un ponte.

La foto notizia è apparsa sul profilo del consiglieri Francesco Emilio Borrelli, inviata da un cittadino.

“Stamattina a Cercola – scrive il segnalatore – è successa una cosa assurda: un pullman è rimasto intrappolato sotto al ponte della vesuviana. Non so per quale motivo fosse passato di li, quello non è il suo tragitto, nessun pullman può passare lì (il ponte è bassissimo). Ovviamente tutta la circolazione bloccata. Abbiamo inviato una nota all’azienda di trasporti per chiedere delucidazioni”