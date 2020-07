Caos traghetti ed aliscafi, novità per Ischia e Capri

Nel pomeriggio si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione inerente la problematica concernente la gestione dei flussi di passeggeri da e per le isole del golfo, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla presenza del Presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, dei Direttori generali delle ASL Napoli 1 e 2, dei Sindaci di Ischia, Capri e Procida, del Presidente dell’Autorità Portuale, dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto e delle Compagnie di Navigazione.

Allo scopo di scongiurare un disordinato afflusso di turisti e viaggiatori presso le banchine e in prossimità dei luoghi di imbarco e di assicurare il rispetto delle disposizioni normative per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata discussa l’opportunità di incrementare il ricorso alla bigliettazione andata-ritorno. Al riguardo, verranno analizzati i dati degli ultimi due fine settimana, relativi alle vendita di tale tipologia di biglietti, valutando se necessario apposite campagne informative per la clientela, a cura delle Società di Navigazione.

La Regione Campania organizzerà un tavolo tecnico con i Sindaci dei Comuni interessati, le Capitanerie di Porto e le Compagnie di Navigazione per la valutazione in ordine alla rimodulazione degli orari delle corse di traghetti e degli aliscafi, evitando, ove possibile, sovrapposizioni e duplicazioni in alcuni orari dei fine settimana e per la programmazione di corse occasionali. Inoltre, su disposizione del Prefetto, verranno intensificati i controlli in atto da parte delle Forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto, mentre i Sindaci delle isole del golfo assicureranno la costante vigilanza delle polizie locali nonché la predisposizione di aree di attesa e parcheggio opportunamente distanziate dalle zone di imbarco e di sbarco.