Cava de’ Tirreni. Atti osceni nei pressi di una scuola, denunciato

Nei giorni scorsi, dopo una serie di attività info-investigative, gli agenti

della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’

Tirreni – Sezione Anticrimine hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il

reato di atti osceni un uomo, B.A. di 63 anni, originario del napoletano e

residente in un comune della provincia di Salerno, con piccoli precedenti

per reati contro la persona.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute al Commissariato, i poliziotti sottoponevano a controllo l’auto dell’uomo che solitamente sostava davanti all’istituto comprensivo “Alfonso Balzico” con i vetri abbassati, denudandosi parzialmente e mostrando i genitali alle ragazze di passaggio. Dalle ricostruzioni testimoniali delle giovani sentite in seguito alle segnalazioni, gli agenti hanno individuato l’uomo come autore abituale delle condotte oscene e lo hanno deferito penalmente all’Autorità Giudiziaria per aver più volte ripetuto i gravi atti nello stesso luogo antistante un edificio scolastico, in pieno centro cittadino dove è

frequente il passaggio di giovani donne anche minorenni.

Gli agenti hanno inoltre avviato le procedure per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Cava de’ Tirreni.