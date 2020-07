Consulta dei commercianti, Scafati Arancione chiede regole certe

“Apprendiamo che durante l’ultimo consiglio comunale – che per le modalità con cui si è svolto rischia letteralmente di essere l’ultimo di questa amministrazione – sia riemersa la volontà politica di ripristinare la cosiddetta “Consulta dei commercianti”.

Si tratta certamente di un’importante opportunità per la città ed i suoi abitanti, che non dev’essere sprecata. Guai a fare gli stessi errori del recente passato”. Con queste parole il gruppo di “Scafati Arancione” commenta la notizia di un regolamento che vada a costituire e disciplinare un nuovo organismo comunale capace di rappresentare gli operatori commerciali della città.

“Ci auguriamo che il confronto tra le associazioni di categoria ​ e l’amministrazione comunale sia serrato, per evitare di “consegnare” alla politica l’ennesimo “strumento da campagna elettorale”, cosa che in passato è già accaduta e che non deve ripetersi più: non possiamo più permettere che si faccia politica sulle spalle dei commercianti scafatesi”.