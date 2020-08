Entrambi erano ricoverati in terapia sub intensiva

Coronavirus: due morti all’ospedale Cotugno di Napoli

L’ uomo di 85 anni, affetto da numerose patologie pregresse , n altro uomo di 46 anni, arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso.

Entrambi erano ricoverati in terapia sub intensiva. Ad ora, al Cotugno, ci sono sette ricoverati positivi al coronavirus: 4 in sub intensiva e 3 in reparto ordinario.