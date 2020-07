Furto sventato ed inseguimento a Sarno

Furto sventato a Sarno ed inseguimento per le strade in piena notte.Tanta la paura per i residenti della zona.

Il fatto è accaduto intorno alle 2:00 quando una volante del locale commissariato di Polizia di Stato in servizio di pattugliamento e controllo del territorio ha intercettato una vettura, Audi A5 di colore scuro, parcheggiata in maniera anomala nei prezzi di un bar in via San Valentino accanto ad un distributore di carburante.

I poliziotti insospettititi hanno attenzionato la situazione, scorgendo 4 uomini incappucciati intenti a fare razzia all’interno del bar.

I quattro malviventi resisi conto di essere stati scoperti, hanno lasciato parte della refurtiva e si sono dati alla fuga.

Un inseguimento da via San Valentino a Piazza Lago, fino alle stradine di periferia, dopo i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Si indaga a tutto campo anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.