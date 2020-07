Grave incidente a Sarno, minore in coma

Un ragazzo minorenne di Sarno è in coma all’ospedale di Nocera Inferiore in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera, verso le 19.30, in via Provinciale Amendola. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo, in sella alla sua bicicletta, si è immesso da una traversa sulla strada provinciale, quando è sopraggiunta una Fiat Punto: l’impatto è stato inevitabile. L’automobilista si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è ricoverato in gravi condizioni.