Lucia Pagano candidata alle elezioni regionali 2020 per la lista “Centro Democratico – De Luca Presidente”

“Mi candido certa di restare sempre dalla Vostra parte con la voglia di risolvere i problemi e riscattare definitivamente questa bellissima terra, per anni colpevolmente trascurata”.

Lucia Pagano, storica pasionaria sindacalista di San Marzano sul Sarno, correrà alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre portando con sé oltre 40 anni di lavoro, impegno, sacrificio ed esperienza. Alle elezioni di settembre basterà scrivere il suo nome nella lista “Centro Democratico – De Luca Presidente” per riportare l’intera provincia di Salerno, ed in particolare l’Agro nocerino sarnese, al centro dell’agenda politica del candidato governatore Vincenzo De Luca.

La campagna per le #RegionaliCampania2020 sarà la prima tornata elettorale che vedrà Lucia Pagano protagonista dopo anni in prima linea nelle battaglie al fianco dei lavoratori, delle donne e dei giovani, per la conquista dei diritti sociali e civili.

Molteplici sono stati i risultati ottenuti ma sono ancora tanti i problemi da risolvere.

“Ora l’obiettivo è quello di risolvere assieme gli annosi problemi che ancora creano tanta sofferenza nella nostra realtà”.