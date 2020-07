Nocera Inferiore. Canoni locazione, ecco il bando

In ottemperanza della D.G .della Regione Campania n° 353 del 09/07/2020 che ha disposto l’ integrazione del bando per l’ Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2019, il settore Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore ha predisposto un Avviso Pubblico con determina n° 1560 del 28/07/2020.

In esso è previsto il pagamento del 50% dell’importo di ciascun contributo dovuto a tutti i beneficiari, dal primo all’ultimo,con un minimo di Euro 100,00 per gli importi inferiori a tale cifra, di cui alle graduatorie definitive approvate dalla Regione con D.D. n° 60 del 09/06/2020.

L’ Avviso è rivolto a tutti i cittadini che si trovano in tale elenco, i quali devono far pervenire in busta chiusa all’ ufficio Protocollo del Comune, la documentazione necessaria, come stabilita dal Bando Regionale, per la verifica dei requisiti dichiarati nella domanda entro le ore 12,00 del 26/08/2020.

L’ Amministrazione Torquato segue con attenzione le procedure regionali e ringrazia il Dirigente ed il personale del Settore Politiche Sociali che in questo momento, si trovano a dover svolgere numerose attività amministrative per adempiere ai tanti interventi messi in campo a favore delle fasce più svantaggiate.