Nocera Inferiore. Dehors, approvato nuovo regolamento

La delibera di giunta n°112 del 16/07/2020 ha deliberato l’ approvazione del nuovo regolamento relativo ai Dehors ed il disciplinare che regolamenta l’ occupazione temporanea delle aree del suolo pubblico per gli spazi di ristoro all’ aperto.

“L’Amministrazione Comunale con questo strumento intende riconoscere la funzione positiva, in termini di miglioramento dell’offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell’utilizzo del suolo pubblico e/o di uso pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell’ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico – si legge in una nota- Pertanto, con il nuovo Regolamento s’intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie su suolo pubblico, su suolo privato con servitù di uso pubblico e su suolo privato, inerenti l’arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti sul territorio comunale, con adeguati spazi per la somministrazione e l’intrattenimento della clientela. Il regolamento rappresenta la volontà concreta dell’ Amministrazione Torquato, di garantire in maniera disciplinata la vivibilità piena della città di Nocera Inferiore ai suoi cittadini”.