Nocera Inferiore. Donazione per il centro Diurno di Via Loria

Questa mattina l’ Associazione Urbe Nocera, in collaborazione con Tina e Monica Citarella, ha effettuato una donazione in favore del Centro Diurno di Via Loria. Il contributo economico, su scelta degli utenti del Centro, sarà utilizzato per coprire le spese di permanenza dei ragazzi, nell’ ultima settimana di agosto, presso un Lido di Salerno attrezzato per la balneazione dei soggetti diversamente abili.

“L’ attività si aggiunge alle numerose svolte dai frequentanti il Centro, la cui gestione è affidata alla Cooperativa “Il Canguro” – si legge in una nota -. L’ Amministrazione comunale Torquato sta già garantendo ai ragazzi, in queste giornate di caldo eccessivo, la frequentazione di una piscina”.

L’ Assessore Antonietta Manzo, apprezzato il gesto dell’ Associazione Urbe. “Sicuramente questo incontro tra i rappresentanti dell’ Associazione e gli utenti del Centro Diurno, ha gettato le basi per ulteriori incontri ed iniziative, non esclusivamente di natura economica, con realtà del territorio comunale”.