Nocera Inferiore. Interventi di ristrutturazione al Cimitero

All’interno del Cimitero sono in corso importanti lavori di ristrutturazione. I lavori interessano la Cappella Madre dove sono previsti interventi di sostituzione delle lastre metalliche in rame sulla copertura della Chiesa, che è caratterizzata da una particolare forma a cappello. Inoltre, è previsto l’adeguamento della soletta portante in cemento, la sostituzione del lucernario e il rifacimento dell’impianto elettrico.

Il progetto è stato redatto dall’arch. Francesco Rotondale. L’assessore ai LLPP arch. Imma Ugolino delegata dal sindaco dichiara: “Da tempo si attendeva un intervento radicale e risolutivo per le continue infiltrazioni, per questo si ringrazia Don Ciro ed il suo collaboratore Antonio che avvisati pre-tempo si sono coordinati per sospendere le celebrazioni religiose”.

L’ assessore, ha poi continuato: “Il periodo estivo è l’ideale per questa tipologia di lavoro. Di fatti un’ altro appalto è stato avviato come il rifacimento delle impermeabilizzazione dei porticati ed il risanamento dei solai, la sistemazione della sala autoptica e di alcuni vialetti”.

L’assessore, riferisce che questi lavori insieme altri messi in programmazione dall’Amministrazione Torquato conferiranno un nuovo assetto al Cimitero. Prevista, infine, l’installazione della videosorveglianza.