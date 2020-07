Nocera Inferiore. L’ANVA Confesercenti Provinciale di Salerno soddisfatta del lavoro svolto da parte dell’Amministrazione

COMUNICATO STAMPA

L’ANVA Confesercenti Provinciale di Salerno è totalmente soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto da parte dell’Amministrazione di Nocera Inferiore guidata dal Sindaco Manlio Torquato, ed in particolare ringrazia per il lavoro svolto l’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Antonio Franza, ed il Presidente della Commissione Attività Produttive, dott. Antonio Alfano. Il costante dialogo avuto dall’Assessore con la nostra Associazione ha portato tanti risultati positivi per il Commercio Ambulante nella Città dell’Agro, in particolare vogliamo ricordare i provvedimenti e gli investimenti messi in campo per dare una dignità lavorativa agli operatori presenti nei mercati del Trincerone e del piazzale San Francesco, gli interventi di manutenzione in quest’ultimo mercato, una nuova organizzazione dell’area mercatale, la possibilità dall’anno prossimo di avere anche un controllo dei pagamenti che potranno essere anche giornalieri con la messa in campo di una applicazione, Mercaweb, primo Comune in assoluto in Campania a fare tale scelta, ma continuando poi con i bandi per assegnare i posteggi vuoti nelle due aree mercatali. La cosa che più ci soddisfa è stata la vicinanza di questa Amministrazione nel periodo di chiusura per il Covid-19, vicinanza che non si è mai fermata, neanche dopo l’inizio della ripartenza dei mercati, tante iniziative per supportare i tanti operatori Nocerini, sia economici sia di aiuto per la spesa delle famiglie, non dimentichiamo che il Comune di Nocera è tra i pochi che ha esonerato il pagamento del suolo anche per gli ambulanti per tutto il 2020. Non ultimo il provvedimento che da speranza ai tanti operatori fieristi, annunciando iniziative per far rivivere le piazze, passando per tutto il periodo autunnale e fino alle iniziative natalizie. “A nome della categoria un grazie di cuore all’Amministrazione guidata da Manlio Torquato, ma in particolare un ringraziamento all’Assessore Antonio Franza per averci sempre ascoltato, abbiamo avuto a volte anche scontri durissimi, ma poi si è sempre trovato una soluzione, riconosciamo all’Assessore di essere stato un punto di riferimento importante per noi per poter raggiungere obbiettivi per il bene comune”. Il Presidente Provinciale dell’ANVA Confesercenti di Salerno Aniello Ciro Pietrofesa