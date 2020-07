Nocera Inferiore. L’area antistante Via Rea diventa proprietà comunale

L’area antistante Via Rea diventa proprietà comunale.

Questa mattina è stato firmato il verbale di acquisizione da parte del Comune di Nocera Inferiore, dello spazio antistante Via Rea. L’area difatti, oggi viene consegnata all’ Amministrazione comunale che ne acquisisce la proprietà. Si tratta di uno spazio di circa 2000 mq, che passerà nella disponibilità del Settore Lavori Pubblici, per la realizzazione di un parcheggio e di uno spazio piastrellato.

L’affidamento dell’area.

Successivamente sarà affidato alla Multiservizi. Il Comune di Nocera Inferiore acquisisce inoltre, un percorso pedonale di 250 m che mette in comunicazione via Rea con via Solimena. L’ assessore Mario Prisco, delegato alla Pianificazione territoriale, ha lavorato di concerto con il sindaco Manlio Torquato affinché si raggiungesse questo obiettivo così strategico ed importante per i cittadini di Nocera Inferiore.