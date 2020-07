Nocera Inferiore. Lavaggio strade, ecco il calendario

Il Comune di Nocera Inferiore ha stilato il programma di pulizia e lavaggio della rete viaria cittadina per il mese di agosto. Il sindaco Manlio Torquato, di concerto con l’assessore Nicoletta Fasanino, delegata alle Politiche per l’Ambiente e all’ Ecologia, segue con particolare attenzione le operazioni di pulizia e lavaggio delle strade cittadine, al fine di garantire ai cittadini la sicurezza e l’igienizzazione dei tratti urbani.

La Nocera Multiservizi, la società partecipata, incaricata della messa in opera delle operazioni di pulizia, procederà nel rispetto del programma di interventi, operando dalle ore 5,00 fino alle 9,00 del mattino.

Sarà rispettato il seguente calendario:

01/08/2020 VIA BARBARULO – PIAZZETTA PETROSINI – VIA GARIBALDI – VIA SELLITTI – VIA MARRAZZO

03/08/2020 VIA PUCCI – VIA G. B. VICO – VIA CASTALDO – VIA SOLIMENA -VIA ORLANDO

04/08/2020 VIA LORIA – VIA VELARDI – VIA MARCONI – VIA SUPINO

05/08/2020 VIA FUCILARI – VIA CUCCI – VIA NOLA – VIA SARAJEVO – VIA CORREALE

06/08/2020 VIA CABRERA – VIA SINISCALCHI – VIA M.N BALBO – VIA QUASIMODO – SOTTOPASSO (VIA CABRERA).

07/08/2020 VIA AMATO – VIA LANZARA – VIA ROMA – VIA ROSSI – VIA FAVA – VIA PAPA GIOVANNI XXIII.

08/08/2020 VIA CITARELLA – VIA SICILIANO – VIA C.A. ANGRISANI – LARGO CADUTI CIVILI DI GUERRA – VIA VITOLO.

17/08/2020 VIA CALENDA – VIA PENTAPOLI – RIONE CIERRO – IACP CASOLLA.

18/08/2020 VIA BRUNI GRIMALDI – VIA GABOLA – VIA GIORDANO – VIA LIBROIA.

19/08/2020 VIA NAPOLI – VIA REA – VIA ASTUTI – PARCO DI LUGGO.

20/08/2020 VIA CICALESI – VIA SCARANO – VIA DE FILIPPO – PIAZZETTA CICALESI.

21/08/2020 VIA RICCO – VIA FALCONE – VIA CAFIERO – VIA BORSELLINO.

22/08/2020 AREA IACP PIEDIMONTE – VIA DEI FILANGIERI –VIA P. PALUMBO – VIA VILLANOVA (PARCHI).