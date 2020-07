Nocera Inferiore. Strade dissestate, partono i lavori

Da lunedì 27 luglio iniziano i lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali cittadini, dove si riscontrano dissesti nel manto bituminoso. Essi saranno scaglionati e interesseranno le strade dalle ore 7,00 fino alle 19,00.

Si parte da via Atzori e dall’altezza dell’incrocio con via Borsellino fino al confine con Nocera Superiore dal 27 al 30 luglio 2020. Si prosegue con via Sant’Anna fino a largo San Biagio e via Siciliano dal 29 luglio al 5 agosto.

“Queste strade presentano forti sconnessioni. Per questo motivo – rassicura l’Assessore ai Lavori Pubblici Ugolino – sarà effettuato il rifacimento del tappetino e il manto d’asfalto”.

L’Amministrazione Torquato, completato il lotto di lavori previsto per il 2019 (via Napoli, via Grimaldi, via Gabola, viale San Francesco, via Famiglia Lamberti, via Petrarca per citarne alcune), sta portando a termine la manutenzione ordinaria di gran parte della città prevista dall’ Accordo Quadro.

Per settembre 2020 in programma altri lavori di rifacimento stradale e il restyling della segnaletica stradale orizzontale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.