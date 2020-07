Pagani. Campitiello si allontana da FI: “No all’ accozzaglia politica”

Accordo FI-Udc con Lega, Italia Viva e civiche, arriva la dura presa di posizione dell’ex capogruppo di FI Nicola Campitiello.

Di seguito il post che ha pubblicato su Facebook.

“Il CAPOLAVORO politico delle ultime ore messo in campo dai coordinatori locali di Lega e Forza Italia a Pagani non ha rivali sul piano del TRASFORMISMO POLITICO.

Sono riusciti a battere anche il GOVERNATORE DE LUCA, il RE dei TRASFORMISTI.

Una coalizione o meglio una ACCOZZAGLIA politica che pur di affossare il “nemico”,per problemi PERSONALI che nulla hanno a che vedere con la buona politica, accomuna LEGA- FI- Pagani Democratica ( PD) – Pagani Viva( ITALIA VIVA) – PAGANI E’ ( Sessa-Bonaduce) in una grande BRODAGLIA politica che fa rabbrividire.

Un documento di intesa che leva letteralmente il fiato e che TRADISCE qualunque linea di indirizzo politico di CDX auspicato dai vertici provinciali, regionali e nazionali.

In qualità di Capogruppo uscente di FI ovviamente dissento fortemente da questa scelta scellerata effettuata dal Sig D’Alessio, consigliere comunale di Nocera e portavoce a Pagani, e dall’ On. Ferraioli che hanno dimostrato di fare una politica assolutamente lontana dalla nostra idea di CITTA’ e finalizzata al consumo di DISPETTI personali che poco hanno a che vedere con un programma serio e di rilancio per la Citta’ di Pagani.

Non saremo MAI i portatori di acqua di progetti di SINISTRA né tantomeno ci pensiamo lontanamente.

A breve presenteremo il nostro simbolo CIVICO e restiamo saldamente nel cdx.

Chiediamo però al nostro PRESIDENTE STEFANO CALDORO ed ai nostri VERTICI NAZIONALI di intervenire tempestivamente nella vicenda PAGANESE perche’ il cdx seppur ” diviso” non può e non deve fare accordi con un centro sinistra mascherato da liste civiche che offendono l’ intelligenza delle gente che crede ancora nei VALORI della buona politica”