Pagani. Ecco il documento programmatico della Federazione Civica

Di seguito la nota della Federazione civica, che riunisce i gruppi civici Pagani Viva, Pagani Democratica, Pagani E’, Pagani Cambia e NOI per Pagani.

“I gruppi civici Pagani Viva, Pagani Democratica, Pagani E’, Pagani Cambia e NOI per Pagani si sono riuniti, in data odierna, per avviare una profonda discussione sulla drammatica situazione finanziaria, amministrativa e sociale che caratterizza il Comune di Pagani e sulle ragioni, programmatiche e politiche, che consentono di individuare e perseguire una Linea di azione comune che, da un lato, sia capace di fornire un contributo concreto e programmatico per la risoluzione dei problemi della città di Pagani e, dall’altro lato, per cristallizzare definitivamente la necessità inderogabile di superare barriere e steccati ideologici per creare una coalizione di governo coesa, decisa, scevra da personalismi e da comportamenti ante personam, profondamente convinta che le rispettate e rispettabili collocazioni “ideali e partitiche” non possano più costituire ostacolo a che conoscenze, passione, amore per la propria città siano profuse, direttamente e/o indirettamente, nel governo della città.

La gravità dei problemi urbanistici irrisolti, l’impossibilità di rafforzare l’organico comunale con nuove assunzioni, l’obbligata riqualificazione e riorganizzazione dei servizi comunali, la definitiva sistemazione delle risorse umane operanti nella Pagani Servizi Srl, la risoluzione degli atavici ritardi registrati in capo al SUAP, la necessità di individuare e captare risorse economiche europee – nazionali e regionali per il finanziamento degli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale della città, la definitiva eliminazione della gestione commissariale che caratterizza il Mercato Ortofrutticolo e la connessa riqualificazione e sviluppo della struttura mercantile, il potenziamento delle risorse economiche destinate al finanziamento degli interventi sociali sviluppati da Agro Solidale, rappresentano i principali problemi che il nuovo governo della città dovrà affrontare e risolvere e che tanto potrà fare solo se profondamente convinto che non è più rinviabile la realizzazione di determinati e precisi obiettivi programmatici e precisamente:

* Potenziamento dei servizi sociali, erogati da Agro Solidale e dalle Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, mediante stanziamento di risorse economiche non inferiori ad 1 MLN di euro;

* Rafforzamento dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” cui deve essere affidato, oltre al ruolo (già presente nell’atto costitutivo e nello Statuto) di Soggetto Gestore del Ciclo dei rifiuti sul territorio comunale, l’obiettivo di svolgere ed eseguire anche i servizi oggi svolti dalla Pagani Servizi Srl con contestuale assunzione nel proprio organico delle dipendenti risorse umane in regime full time;

* Costituzione, unitamente ad altri comuni della parte NORD dell’Agro Nocerino Sarnese, del Distretto d’Ambito (SAD) per la gestione del Ciclo dei rifiuti e per la realizzazione di quei microimpianti ecologici adeguati a riciclare i rifiuti prodotti con contestuale riduzione dei costi a carico dei cittadini anche grazie all’introduzione a regime del sistema di “misurazione puntuale dei rifiuti”;

* Riqualificazione strutturale del complesso mercantile sede del Mercato Ortofrutticolo, definitiva eliminazione della gestione commissariale, potenziamento del ruolo gestionale in capo ai concessionari, sviluppo delle attività produttive in essa esercitate e/o esercitabili;

* Riorganizzazione dei servizi comunali con esternalizzazione, a favore di strutture pubbliche, di parte dei servizi operativi (anche di natura amministrativa), che l’Ente non è in grado di svolgere, a partire dal SUAP e dai servizi cimiteriali;

* Società di trasformazione urbana finalizzata alla redazione del PUC, alla riqualificazione infrastrutturale della città ed al recupero funzionale dei contenitori industriali dismessi e/o improduttivi;

* Potenziamento dell’organico amministrativo mediante impiego di Tirocini formativi professionalizzati e professionalizzanti, volontariato sociale, apporto professionale;

* Potenziamento dell’organico comunale deputato alla Sicurezza Urbana mediante sistemi normativi fondati sull’esternalizzazione, controllata e coordinata, di determinati servizi operativi a favore di associazioni ambientalistiche, di strutture autorizzate all’esercizio della videosorveglianza, di guardie ecologiche, del “nonno vigile”;

Detti punti programmatici, che appaiono irrinunciabili e che devono diventare patrimonio del futuro governo della città, saranno sottoposti alle valutazioni politiche e programmatiche sui tavoli di discussione, con le forze partitiche e con gli altri gruppi civici impegnati socialmente ed elettoralmente, cui la costituita “Federazione Civica” parteciperà, unita ed indissolubile, delegando a rappresentarla i coordinatori di Pagani Viva, Pagani Democratica e Pagani E’”.

Queste le firme in calce al documento

PAGANI VIVA Santino Ruggiero

PAGANI DEMOCRATICA Aniello Califano

PAGANI E’ Emilio Bonaduce

PAGANI CAMBIA Giuseppe Barone

NOI PER PAGANI Francesca Giorgio