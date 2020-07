Pagani. Fezza si candida e auspica l’unità del centrodestra

Enza Fezza scende in campo alle prossime amministrative a Pagani. Fratelli d’Italia ha deciso di rompere gli indugi e di presentare in via ufficiale il proprio candidato sindaco. I tempi stringono e bisogna accelerare.

Finora non è stato possibile raggiungere un’intesa con gli altri partiti di centro-destra, Lega e Forza Italia, ma l’ex presidente del consiglio comunale Enza Fezza non demorde e auspica l unità della coalizione. Non solo la candidata apre anche alle civiche. Al suo fianco, alla presentazione, l’onorevole Edmondo Cirielli e l’ex sindaco Alberico Gambino.