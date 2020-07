Pagani. Forza Italia-Udc con la Lega e i civici

“Il 21 luglio su invito della Federazione Forza Italia UDC, nella persona del portavoce dott Saverio D Alessio, si sono incontrati i rappresentanti politici di lega per Salvini premier, Forza Italia- UDC, Pagani viva, Pagani Democratica e Pagani è.

Dopo una proficua discussione che ha riguardato anche le ragioni che hanno condotto alle elezioni amministrative anticipate del prossimo 20 e 21 settembre, si è concordato di avviare da oggi un comune percorso civico e politico fondato sulla consapevolezza che la grave situazione finanziaria, sociale ed amministrativa che vive la fetta di Pagani richiede da un lato un governo forte e coeso e consapevole delle decisioni che devono essere assunte, dall’altro lato richiede la profonda convinzione che ormai è inderogabile favorire uno slancio collettivo per la crescita lo sviluppo della città, riavvicinando i cittadini alle istituzioni, agli spazi pubblici alla pratica della buona politica.

I prossimi giorni saranno utili per intensificare gli incontri, per formalizzare un condiviso programma di governo e la scelta del candidato alla carica di sindaco della coalizione”. Il documento reca in calce le firme di Saverio D’Alessio, portavoce della federazione Forza Italia UDC, Massimiliano Vuolo della lega per Salvini, Emilio bonaduce di Pagani è, nello Califano di Pagani Democratica, e Santino Ruggiero per Pagani viva.