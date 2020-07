Poggiomarino. Maurizio Falanga ufficializza la candidatura a Sindaco

” Mi candido a Sindaco di Poggiomarino senza giri di parole. Dopo aver assistito per anni alle scelte scellerate di un’amministrazione che ha trovato la sua naturale conclusione in un collasso totale, non posso fare altro che pormi in prima persona al servizio della mia comunità.

Ormai si vocifera da giorni che avrei fatto questo passo. Una notizia sicuramente non nuova a molti, poiché sono tante le persone che quotidianamente incontro per parlare del nostro futuro. Quello che sto per presentare è un reale progetto che ha il solo obiettivo di lavorare per Poggiomarino.

Ai tanti cittadini con cui ho parlato e ai membri di partito che mi hanno interpellato ho sempre detto: Rialziamo la testa.

Poggiomarino ha bisogno di scrollarsi di dosso anni di malgoverno.

Quindi il primo passo da fare è quello di lavorare sulle idee e sugli obiettivi concreti da raggiungere, poi verranno i nomi e le liste. Fare il sindaco di una città significa agire con buonsenso per il bene della comunità, lavorare fianco a fianco con i cittadini, ascoltando le loro proposte e guardando in modo lungimirante al futuro.

Le promesse elettorali e i giochi di poltrona non mi appartengono quindi ho deciso di essere io il primo a rialzare la testa, guardando al futuro. Infatti, come prima azione, ho voluto aprire la sede del comitato elettorale, il posto per tutti e il luogo che accoglierà chiunque abbia voglia di impegnarsi per la nostra città al mio fianco.”

Queste le parole di Maurizio Falanga, intento a lavorare con la sua squadra sulle linee programmatiche a sostegno della sua candidatura, in un progetto aperto al contributo di quanti vorranno farne parte.

Con la disponibilità che ciascun componente, attuale e futuro, possa apportare nuove idee, avanzare proposte, nell’interesse di Poggiomarino.