Polichetti nominato vice coordinatore regionale per l’Udc

Mario Polichetti è il nuovo vice coordinatore regionale per l’Udc. Nomina importante per il medico del Ruggi, già responsabile nazionale del partito per la sanità. Nato a Roccapiemonte il primo ottobre 1965, responsabile del reparto “Gravidanza a rischio” presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Polichetti è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli, specializzato in Ginecologia e ostetricia. Vanta inoltre la specializzazione in Microchirurgia presso la Columbia University.

«Ringrazio l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario politico dell’Udc, per aver ritenuto opportuno indicare il sottoscritto per questa nomina – commenta Polichetti – Assumo l’incarico con orgoglio e con la convinzione che i valori moderati, democratici e cristiani espressi dal nostro partito siano il punto di partenza per uscire dalla crisi che attanaglia il paese. Ovviamente il mio impegno, come vice segretario regionale, si focalizzerà sulla Campania. Porterò avanti le battaglie di sempre, per una sanità libera dai giochi politici e improntata sui bisogni della gente. L’emergenza Covid 19 ha mostrato le crepe e le carenze di un sistema da cambiare, in cui ai tagli si sostituiscano gli investimenti. L’Udc, insieme al centrodestra, è pronta a fare la sua parte per aprire una nuova stagione e valorizzare le eccellenze della nostra regione, troppo a lungo mortificate».