Pompei. Scelto Di Casola come candidato Sindaco per la “Coalizione Civica per Pompei”

Comunicato Stampa

Dopo un’ampia e democratica discussione e nell’esclusivo interesse della Città di Pompei, i gruppi politici di ALLEATI PER POMPEI rappresentati da Alberto Robetti, I POMPEIANI rappresentati da Alfonso Conforti, POMPEI NEL FUTURO rappresentata da Raffale Savarese, POMPEI SOCIALE rappresentata da Vincenzo Del Gaudio, NOI PER POMPEI rappresentato da Salvatore Onda, hanno deciso all’unanimità, insieme ai gruppi di AREA MODERATA rappresentata da Pasquale Avino, POMPEI VIVA rappresenta da Pio Manzo, ALTERNATIVA POMPEIANA rappresentata da Giuseppe Sabini, POMPEI ARANCIONE rappresentata da Della Vecchia Angelo ed il Gruppo di POMPEI DEMOCRATICA rappresentato da Giuseppe Scagliarini, di sostenere la candidatura a Sindaco dell’Avv. Domenico Di Casola.

convinti della necessità di rinnovare totalmente la locale classe dirigente e di garantire alla nostra Città una proposta politica affidabile, concreta e che assicuri stabilità amministrativa per i prossimi anni.

Nei prossimi giorni, con una conferenza stampa, saranno illustrate le linee guida programmatiche del nascente COALIZIONE CIVICA PER POMPEI

Pompei, 24 luglio 2020