“Progetto Nocera Sicura”: nuova segnaletica ed autovelox

Una proposta progettuale per avere maggiore sicurezza nei centri urbani.

Si chiama “Progetto Nocera Sicura”, ed è un piano inviato dai consiglieri comunali di Nocera Inferiore Raffaele Lupi, Luciano Passero, Umberto Iannotti, Renato Guerritore e Raffaele Salomone al sindaco Manlio Torquato, all’assessore Ugolino ed al comando di polizia municipale.

“Tale proposta nasce d’intesa con il Consigliere Lupi e il gruppo civico Uniti per Torquato eletto a sostegno del Sindaco perché di fronte alle emergenze ed alle criticità non c’è colore politico che tenga – dicono – Uno dei problemi che attualmente attanaglia la Nostra Città è quello della sicurezza sulle strade. Considerati gli ultimi episodi (incidente Via Roma – incidente Via Atzori – incidente Statale 18) e che, ad oggi, non ci sono dispositivi di sicurezza e di controllo della velocità è opportuno considerare l’installazione della segnaletica verticale dove manca e di valutare di dotare la Polizia Urbana di autovelox idonei per i centri urbani. La Nocera Sicura è quello che il Cittadino di Nocera Inferiore merita”.