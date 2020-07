Raggira anziana a Sarno e si fa consegnare i soldi

Raggira anziana e riesce a farsi consegnare i soldi. Uomo del napoletano va a processo. anziana.

Il 62enne truffatore era riuscito, lo scorso 7 maggio, a far credere alla donna che la figlia fosse nei guai e se non avesse consegnato la cifra di 4.800 euro sarebbe addirittura stata arrestata.

Così l’anziana di 83 anni, residente a Sarno, impaurita e preoccupata era riuscita a racimolare in casa la somma di 1500 euro consegnano tutto all’uomo.

Ora è finito a processo, con la formula del giudizio immediato.

LA TRUFFA

Insieme ad un’altra persona, mai individuata, – come racconta Il Mattino – l’uomo si era presentato presso casa della vittima come corriere addetto alla consegna di un pacco a nome della nipote della donna. A quest’ultima era poi riuscito a far credere che in caso di mancato pagamento di una somma pari a 4800 euro, sua figlia sarebbe stata arrestata.

La successiva denuncia sporta poi dalla parte offesa, che solo in ritardo era riuscita a comprendere di essere stata truffata, dopo aver raccontato quanto le era capitato ai propri familiari, diede il via alle indagini dei carabinieri della stazione di Sarno, che in poco tempo riuscirono ad individuare il truffatore napoletano.