Rapina a Scafati, condannato il rapper somalo

Rapina in farmacia, condannato a 4 anni il rapper di origini somale, Giovanni Cirillo in arte Johnny.

I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando il giovane di 23 anni fece irruzione in una farmacia di Scafati, in via Martiri D’Ungheria, con in pugno una pistola, poi rivelatasi giocattolo.

A volto coperto, riuscì a portare via diverse centinaia di euro dalla cassa.

I carabinieri giunti sul posto acquisirono le immagini del sistema di videosorveglianza per le indagini. I fotogrammi si rivelarono utili all’identificazione.

Il giovane è stato giudicato colpevole con il rito del giudizio abbreviato.