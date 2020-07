Regionali Campania: ecco l’elenco candidati salernitani Cinque Stelle.

Michele Cammarano: Consigliere regionale uscente e segretario della Commissione ambiente. Promotore della legge regionale sulla filiera agricola trasparente, approvata in consiglio regionale all’unanimità, della legge sulla valorizzazione birra agricola campana e sulle sagre e ed eventi tradizionali.

Francesco Virtuoso: imprenditore nel settore dell’information technology. Già consulente dell’Autorità Portuale di Salerno per la pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente, è impegnato attivamente nel controllo della regolarità delle procedure di spesa degli Enti locali.

Enrico Farina: psicologo, lavora come funzionario del Ministero della Giustizia, con incarico di Consigliere onorario di Corte d’Appello di Salerno. Ha conseguito altre due lauree, in giurisprudenza e scienze della PA. Da da oltre venti anni opera nel settore delle politiche sociali e della famiglia.

Pasquale Milite: consulente e tecnico informatico in ambito sistemistico per aziende e studi professionali. Impegnato in ambito associativo su politiche socio-economiche, ambiente e salute.

Fabio Paolucci: Ricercatore storico, docente, archivista e giornalista pubblicista. Ha collaborato col Vaticano. Pemiato come “Eccellenza Campana” nell’ambito del PalinuroMed 2019.

Alessandra Petrosino: In prima fila nelle battaglie in difesa di cittadini vessati da procedure esecutive illegittime da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha trattato più di 2000 contenziosi, la maggior parte conclusisi con sentenze favorevoli. Presidente del comitato “no forno crematorio” del mio comune Sant’Egidio del Monte Albino.

Carmela Bufano: responsabile di sede per una società che si occupa di efficientamento energetico. Da anni in lotta con associazioni ambientaliste a tutela del territorio della Piana del Sele.

Cosimo Panico: imprenditore nel settore metalmeccanico per la produzione di ammortizzatori per materiale rotabile ferroviario ed automobilistico. Membro del comitato la “Fine della Vergogna” in lotta per il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno.

Grazia Di Benedetto: laurea in Scienze Infermieristiche e dell’educazione, laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi educativi, master in Management e coordinamento delle professioni sanitarie. Membro della Commissione Pari opportunità del Comune di Siano.