S.Egidio. Decadenza per il sindaco Nunzio Carpentieri

Passa in Consiglio Comunale la decadenza di Nunzio Carpentieri che formalmente non è più sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino

La decadenza in aula.

Passa in Consiglio Comunale la decadenza di Nunzio Carpentieri che formalmente non è più sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino. In un clima molto teso in assise con 5 voti a favore della decadenza, 3 astenuti e 3 contrari.

Il facente funzione.

Carpentieri si è liberato della fascia tricolore che ora passerà al suo facente funzione fino alle prossime elezioni, il vice sindaco Antonio La Mura. Via libera dunque alla candidatura al Consiglio Regionale sotto la bandiera di Fratelli D’Italia. Nel 2015 il precedente nella stessa aula Carpentieri venne dichiarato decaduto. Perse, poi, per un manciata di voti il seggio al Consiglio Regionale favore di Alberico Gambino.