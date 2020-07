San Marzano. Colomba Farina si candida a sindaco

Candidatura a sindaco.

Elezioni amministrative a San Marzano sul Sarno. Colomba Farina, assessore delegato dell’attuale amministrazione comunale ha comunicato la sua candidatura per la carica di primo cittadino nella città sanmarzanese.













L’annuncio.

Con un post social Farina annuncia il suo massimo impegno per le prossime elezioni comunali: “Ringrazio i gruppi e i singoli per avermi scelta, in modo condiviso. Consapevole della grande responsabilità e determinata nel rispettare le aspettative dei cittadini, il mio impegno al riguardo sarà forte e serio, guardando al futuro con idee chiare e concrete, accogliendo le proposte e le idee di ogni cittadino. Lavorare insieme sarà la nostra missione e il coinvolgimento di tutti sarà massimo” si legge nella nota. Colomba Farina è uno stimato avvocato e molto apprezzato per il suo impegno nel sociale.