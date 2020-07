San Marzano sul Sarno. Elia Monte fa un passo indietro

Elia Monte, candidato a sindaco, sostenuto dal gruppo politico del partito della Meloni, fa un passo indietro per condividere la candidatura unitaria della coalizione che ha inteso convergere su Carmela Zuottolo

“E’ stato un lavoro sinergico tra le forze politiche ed i movimenti per raggiungere un’intesa che potesse offrire la migliore soluzione possibile per una candidatura unitaria ed in grado di sprigionare le migliori energie per San Marzano sul Sarno – si legge in una nota di Fratelli d’Italia-. Coerenza ed impegno che ha portato Elia Monte, candidato a sindaco proposto dal nostro gruppo a fare un passo indietro, in ragione di un patto di consiliatura e un programma amministrativo condiviso per la nostra cittadina”.

“Sono grato a quanti hanno proposto la mia candidatura a sindaco – dichiara Elia Monte – Un’attestazione di stima e fiducia, ora con la stessa forza e ancora più determinazione invito tutti a sostenere la candidatura condivisa con l’intera coalizione, certo dell’impegno e determinazione dei nostri iscritti a continuare quell’azione verso la tutela e i servizi alla nostra Comunità”.