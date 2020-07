San Valentino Torio, uomo positivo al Covid19

Un nuovo caso coronavirus a San Valentino Torio. E’ risultato positivo al Covid 19 un uomo del posto, del tutto asintomatico, in isolamento tutta la famiglia.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Michele Strianese.

“Cari concittadini, mi corre l’ obbligo di avvisarvi che abbiamo un nuovo caso di Coronavirus sul nostro territorio comunale. Ho avuto comunicazione dall’ ASL di competenza che un nostro concittadino e’ risultato positivo. E’ totalmente asintomatico e sta bene.

E’ stato disposto per lui e la famiglia l’ isolamento domiciliare e domani saranno effettuati i tamponi a tutti i suoi contatti più stretti.

Non creiamo allarmismi ma nello stesso tempo non abbassiamo la guardia. Nei luoghi chiusi indossiamo la mascherina, ed anche in tutti i casi in cui non e’ possibile mantenere la distanza”.