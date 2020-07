Sarno – Scontro sul bilancio. Crescenzo: “Solo per pochi”

Bilancio di previsione a Sarno, dopo il consiglio comunale si tracciano le linee e l’opposizione storce il naso. In particolare il consigliere Domenico Crescenzo che in una nota attacca lo strumento finanziario

“Un bilancio di previsione che non guarda alla crescita della città, ma solo agli interessi di alcuni membri della maggioranza .

Ieri sera se da un lato si è registrata la maturità politica dell’assessore alle finanze, nel considerare in modo oculato gli emendamenti al regolamento Imu da me proposti, fino a condividere il ritiro del predetto regolamento al fine di sottoporlo al vaglio della commissione. Dall’altro verso ancora una volta questa amministrazione ha perso un’altra occasione per perorare i propri obiettivi politici approvati con le linee guida programmatiche. Il bilancio di previsione serve alla realizzazione degli obiettivi politici però , questo bilancio di previsione, è diventato un mero strumento di gestione di alcuni membri della maggioranza a discapito di altri.

Una programmazione economica che non guarda al futuro e alla crescita della città perché manchevole di politiche del lavoro, sicurezza, ambiente, istruzione ed economiche. Altro aspetto inquietante si è riscontrato con l’applicazione delle aliquote Tari laddove le misure volte a sostenere le attività economiche danneggiate dallo Stato emergenziale di cui al Covid-19 non è basata su criteri astratti e a vantaggio di tutti ma solo di alcune e specifiche attività. Ma ciò che è ancora più inquietante e che sembra che il prezzo più grande lo debbano pagare tutti gli studi professionali che con queste aliquote Tari 2020 si vedono quasi raddoppiata la tariffa. Inoltre, non è mancato lo stupore del grande silenzio dei consiglieri di maggioranza che in nessun momento hanno replicato le doglianze delle opposizioni, ne tantomeno hanno giustificato le ragioni e le scelte programmatiche fatte dall’amministrazione”.