Sarno. Ztl: fine settimana di atmosfere suggestive ed enogastronomia

Il centro storico di Sarno tra atmosfere suggestive, colori e luci soffuse, si trasforma in un piccolo gioiello di degustazioni, enogastronomia e passeggiate all’aria aperta.

I fine settimana nella città dei Sarrasti sono determinati dalla zona a traffico limitati dal centro alle periferie.

Via Fabricatore con le botteghe e la ristorazione, musica live, musica tradizionale; località Foce con il lungofiume, la bellezza naturalistica ed il vicino Santuario e locali di prodotti tipici locali.

A parlarne è il sindaco, Giuseppe Canfora.

” Le aree pedonali per vivere sempre più Sarno. Il progetto della sperimentazione delle Zone a Traffico Limitato ha avuto avvio dopo settimane di confronti, di pianificazioni e su richiesta specifica dei commercianti della zona.

Come Amministrazione abbiamo accolto positivamente l’idea di incentivare una visione della città sempre più a misura di uomo. Pensando alle attività commerciali, non solo quelle ricadenti nella ztl, alle famiglie, ai bambini, ai nonni. #ZTL: in Via Fabricatore, (venerdì – sabato dalle ore 20:00 alle ore 24:00) area del centro storico cittadino; Località Foce nei pressi del Parco 5 Sensi (venerdì – sabato e domenica dalle ore 19:00 alle ore 24:00).

Ci stiamo adoperando, su richiesta dei cittadini, alla predisposizione di una zona pedonale ad Episcopio, area Duomo.

Nel corso delle settimane contiamo di aggiungere altre strade, apportare modifiche laddove necessario, sempre dialogando con commercianti e cittadini. Per vivere gli spazi all’aperto in libertà e sicurezza; per costruire, passo dopo passo, una Sarno che abbia una nuova concezione: meno veicoli e maggiore vivibilità”.