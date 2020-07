Scafati. Blitz anti prostituzione. Espulse tre donne dell’est

Blitz anti prostituzione dei Carabinieri, fermate, identificate e allontanate con foglio di via tre donne dell’est. Dopo le proteste dei residenti di via Dante Alighieri, i carabinieri della locale tenenza guidati dal tenente Gennaro Vitolo, su sollecito del sindaco Cristoforo Salvati e dell’assessore alla Sicurezza Alessandro Arpaia hanno effettuato controlli in via Dante Alighieri, in particolare presso l’area che costeggia un noto ipermercato servito di parcheggio.

Donne dell’est Europa.

Martedì sera i militari hanno individuato tre donne in attesa dei loro clienti. Portate in caserma, sono risultate tutte residenti nel casertano e di nazionalità dell’est Europa. Per loro il foglio di via dal territorio comunale.

A spingere i militari ad usare il pugno duro l’increscioso episodio di lunedì sera, quando, intorno alla mezzanotte, due uomini sono venuti pesantemente alle mani. Stando al racconto dei residenti, si trattava di un uomo vicino ad una giovane prostituta, probabilmente il suo protettore, o meglio sfruttatore, suonarle di santa ragione a un cliente probabilmente scontento o non intenzionato a pagare la prestazione, avvenuta, come sempre accade, nel parcheggio dell’ipermercato a due passi da decine di abitazioni e attività commerciali. L’area infatti insiste a ridosso del centro città, a non più di 500 metri dal Municipio e dal comando di Polizia Municipale e della tenenza dei carabinieri.













Fino a qualche anno fa le donnine sostavano qualche chilometro più avanti, nei pressi del cavalcavia della statale 268. Furono i serrati controlli della Polizia Municipale a ritmo quasi quotidiano, e le ronde pacifiche dei residenti, a convincere prostitute e sfruttatori di traslocare altrove. Ma più che andare via, si sono collocati molto più avanti, in pieno centro abitato.

















Le parole dell’assessore Arpaia.

“Ringrazio il comandante Vitolo per il suo celere intervento, purtroppo non sempre la legislazione è chiara e a nostro favore su questo tema – così l’assessore Alessandro Arpaia – siamo certi che intensificando i controlli, riusciremo ad allontanare le donne. Meglio ancora se si riuscisse a identificare i loro sfruttatori. Non escludiamo neanche, laddove possibile, di multare i clienti”. Non sarebbe utile una collaborazione con la Polizia Municipale? “Al momento non è possibile, siamo in attesa di liquidare le premialità passate, in modo tale da riuscire a sbloccare fondi per lo straordinario dei nostri caschi bianchi, necessario per portare avanti operazioni simili” conclude Arpaia.

Adriano Falanga