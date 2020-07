Scafati. Caos anche per l’approvazione del bilancio

Scafati. E’ caos per l’approvazione del bilancio. Le opposizioni consiliari incalzano e lamentano veri e propri buchi sul percorso che porterà, si spera entro fine mese, il bilancio in consiglio comunale. Sono sulla stessa linea Michele Grimaldi, Teresa Formisano e Michelangelo Ambrunzo. “Anche l’ultima commissione è andata deserta, siamo a pochi giorni dall’approvazione e non abbiamo ancora avuto modo di visionare nulla – spiega Teresa Formisano – il dirigente è in ferie e andrà in pensione il 1 agosto, mentre la stessa commissione è monca del presidente, le convocazioni le sta facendo il Presidente del Consiglio Comunale, in barba a ogni regolamento”. “Si rischia la nomina di un commissario ad acta – aggiunge Michelangelo Ambrunzo – Dovremmo votare il bilancio consuntivo alla cieca visto che chi dovrebbe essere da supporto tecnico è in ferie, la commissione non è perfettamente costituita e sembra che la volontà di amministrare manchi. Dovremmo anche approvare il previsionale, per evitare di andare avanti in dodicesimi”.

Tre assessori al bilancio…

In un anno di amministrazione la Giunta Salvati è al terzo assessore al Bilancio, dopo la revoca di Maria Pisani e le dimissioni, pochi mesi dopo, di Paola Tedesco. Attualmente la delega è in capo a Nunzia Di Lallo, mentre la commissione Bilancio è senza presidente, a seguito delle dimissioni di Sonia Ferrara. “Il Sindaco non sa chi sia il legale rappresentante della partecipata Scafati Sviluppo né cosa stia accadendo in quell’area. Sulle farmacie comunali si hanno due perizie di valutazione, nessuna convenzione con il Consorzio per la gestione, nessuno controllo sul conto economico delle stesse ed estrema opacità nella redazione del bando di vendita – la disamina di Michele Grimaldi – Si procede spediti nella costruzione della Azienda consortile per la gestione delle politiche sociali nel mentre il Comune è creditore nei confronti degli altri Enti di una cifra superiore ai 5 milioni di euro, tra debiti pregressi del Piano di zona e canoni mai versati per la locazione dell’ufficio di collocamento: e non si capisce perché non ci si attivi per il recupero di queste somme”.













Situazione complessa.

Uno stallo, secondo Grimaldi, dovuto principalmente alle fratture politiche in maggioranza. “Nel mentre la città è costantemente invasa dai rifuti, non è stato ancora approvato il bilancio dell’Acse 2019, e non è stato ancora nominato il nuovo Amministratore unico della società: non vorremmo che il ritardo, nonostante un bando pubblico che impone come criteri della nomina merito e trasparenza, sia dovuto al fatto che qualcuno stia aspettando il voto sul bilancio, vista l’incertezza sui numeri interna alla maggioranza”. Ad alimentare le perplessità anche la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. “Il Collegio ha definito insufficiente il fondo passività potenziali di 450 mila euro, che potrebbe minare gli equilibri di bilancio – sottolinea Grimaldi – La mancata realizzazione delle previste alienazioni, l’eccessiva quantità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la bassa percentuale di riscossione dei tributi rispetto agli accantonamenti, la mancata razionalizzazione della spesa per l’utenza, e soprattutto la cancellazione di residui attivi sono solo alcune delle criticità mosse dall’organo in questione. Ci troviamo dunque dinanzi ad una situazione drammatica per la città, nel mentre il Sindaco, come Nerone che suonava la lira mentre Roma bruciava, passa il suo tempo tra riunioni di maggioranza e spettacoli di magia, cose che temiamo spesso coincidano”.

Adriano Falanga