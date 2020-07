Scafati. Consigili comunali come soap opera: si discute della “Regina”

Scafati. Consigli comunali come soap opera: si discute della “Regina”.

A Scafati con l’amministrazione Salvati i consigli comunali sono come una serie televisiva, a puntate. E così, a distanza di una settimana dall’ultima seduta, mercoledì 22 luglio si ritorna in Aula, sempre alle ore 18, per la trattazione degli argomenti lasciati in sospeso il 13 oltre ai nuovi che si sono aggiunti. Quattordici i punti all’ordine del giorno, si comincerà con la surroga del consigliere comunale Emilio Cirillo, subentrante alla dimissionaria Sonia Ferrara. Entrambi candidati in lista Fratelli D’Italia, Cirillo subentra alla già subentrante Ferrara, che ha lasciato l’incarico istituzionale a neanche due mesi dalla sua proclamazione. Con l’occasione diventerà prioritario assicurare anche la ricomposizione delle commissioni consiliari. Lavori Pubblici e Bilancio sono infatti mancanti del loro presidente. L’Assise voterà le nuove tariffe Tari 2020, e le aliquote Imu. Non sono previsti aumenti rispetto al 2019.













Tre i temi principali.

Tre i temi principali sui quali certamente si focalizzerà il dibattito. “Il prossimo consiglio vedrà la discussione di un ampliamento industriale, noi siamo vicini agli imprenditori che vogliono investire” anticipò il sindaco Cristoforo Salvati, lasciando intendere, oltre all’argomento, anche la volontà della maggioranza di sostenere la richiesta di Felice Romano, amministratore unico dell’azienda conserviera “La Regina di San Marzano”. La nota famiglia di industriali, leader nel loro settore, hanno chiesto permesso a costruire finalizzato all’ampliamento del loro opificio sito in via Nuova San Marzano di ben 50mila mq. L’argomento è appena arrivato in commissione Urbanistica e rischia di essere ritirato dietro l’insistenza delle opposizioni, che già lamentano il poco tempo utile per la discussione. La Regina non è un nome nuovo a Palazzo Mayer, tra l’azienda e l’Ente, durante il periodo commissariale, vi è stato un lungo braccio di ferro a suon di ricorsi al Tar per questioni legati a presunti abusi edilizi e violazioni ambientali. I ricorsi, ben sette in meno di un anno, sono stati tutti vinti dalla famiglia Romano e confermati con sentenza del Consiglio di Stato. Lo scontro giudiziario avrebbe comportato danni all’azienda nei rapporti commerciali con importanti partner internazionali, tanto che si parlava di una richiesta di risarcimento milionaria. Per capire se vi siano nessi tra le sentenze perse e la richiesta di ampliamento di 50 mila mq bisognerà aspettare lo schema di convenzione che sarà votato in Aula. Dopo tre rinvii troverà spazio anche la discussione sulla vendita delle farmacie comunali e sulla questione organizzazione del personale.

















L’opposizione consiliare.

A chiedere al primo cittadino di riferire sono i consiglieri del gruppo Insieme per Scafati: Michele Russo, Michele Grimaldi, Alfonso Carotenuto e Michelangelo Ambrunzo in uno con la capogruppo di Forza Italia Teresa Formisano. “E’ necessario discutere di come il Comune di Scafati deciderà di affrontare la grave carenza di organico che lo caratterizza: e che a oggi rappresenta un forte ostacolo all’ordinaria amministrazione, mentre non è chiaro come siano gestite le Farmacie comunali, se ci sia e quale sia la Convenzione con il Consorzio Farmaceutico, quali perizie e procedure si stiano attivando per predisporne la eventuale vendita, annunciata nel Piano di rientro approvato dalla Corte dei Conti. Insomma, chiediamo che il Consiglio comunale sia messo a conoscenza, discuta e decida di due vicende che interessano nel concreto il presente e il futuro immediato della nostra città” avevano spiegato i proponenti in una nota. In scaletta anche la cessione del diritto di superficie in favore delle cooperative di edilizia popolare. Adriano Falanga