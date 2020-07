Scafati. Consiglio comunale: si torna in aula, surroga per Emilio Cirillo (FdI)

La surroga.

Si è tenuta ieri sera la penultima Assise prima della pausa estiva. Una seduta sostanzialmente tranquilla sul fronte politico, che magari possa essere di buon auspicio per il prossimo consiglio fissato per il 28 luglio, momento in cui si voterà il Consuntivo 2019 e Bilancio previsionale 2020. Si comincia con la surroga di Emilio Cirillo, neo consigliere di Fdi subentrante alla dimissionaria Sonia Ferrara, restata in carica poco più di un mese.

Le questioni.

In aula anche l’emergenza ambientale emersa dopo i lavori di dragaggio del canale Bottaro, che costeggia via Zara fino a piazza Vittorio Veneto. L’emersione del letto del fiume ha portato alla luce alcuni scarichi in un primo momento ritenuti abusivi. Coperti per anni da melma e spazzatura, nessuna amministrazione si era accorta che le acque nere di via Montegrappa scaricavano nel Bottaro, senza collegamento con la vecchia rete fognaria. E’ stata l’interrogazione presentata da Michele Grimaldi a dare al primo cittadino Cristoforo Salvati l’opportunità di fare chiarezza. “Abbiamo già avviato un tavolo tecnico con gli enti preposti, c’è già un progetto esecutivo e la rassicurazione che dal primo agosto lo scarico di via Montegrappa sarà collettato con la rete fognaria di corso Nazionale”. Emergerà anche che nottetempo si sono registrati degli scarichi abusivi ad opera di autobotti di aziende dell’hinterland, che in barba alla legge, hanno scaricato il loro carico di reflui nel canale, comportando, il giorno dopo, una insopportabile puzza di liquami su via Zara e piazza Vittorio Veneto.













Rimodulazione delle commissioni consiliari.

Rimodulate anche le due importanti commissioni consiliari lasciate scoperte dalle dimissioni della presidente Sonia Ferrara. L’accordo in maggioranza avviene sul posto, e in attesa della rimodulazione totale, tra cui la giunta, già in agenda per settembre, sarà Alfonso Di Massa a presiedere i Lavori Pubblici, mentre al Bilancio arriva Nicola Cascone, che lascia la presidenza della commissione, rilevata anche qui da Alfonso Di Massa.

















Via Nuova San Marzano.

Viene ritirato l’ultimo argomento del giorno, certamente il più atteso, che riguarda la richiesta di permesso a costruire presentata dall’azienda conserviera “La Regina” della famiglia Romano. Gli imprenditori di via Nuova San Marzano hanno chiesto di poter ampliare la loro attività di ulteriori 50mila mq. Necessario, secondo l’amministrazione, ulteriori approfondimenti in commissione. L’obiettivo è di arrivare nuovamente in aula con un deliberato che convinca anche a votare anche l’opposizione.

I tributi.

Restano invariate le tariffe Tari e le aliquote Imu. La Tari sarà emessa nelle prossime settimane e come solito si prevede la rateizzazione in 4 rate: 30, 60, 90, 120 giorni, oppure rata unica entro 60 giorni. Bocciati alcuni emendamenti al regolamento Tari presentati dall’opposizione. Gli emendamenti puntavano ad introdurre una serie di esenzioni o riduzioni per categorie specifiche, tra cui quegli esercenti che decidono di non installare slot machine nelle loro attività. “La Tari deve coprire l’intero costo del servizio – spiegherà Vittorio Minneci, responsabile Tributi – riduzioni o esenzioni devono essere previste da un capitolo di bilancio a parte per la loro copertura”.

Adriano Falanga