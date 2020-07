Scafati. Contrada Cappella, miasmi esportati dalla vicina Angri

Non c’è pace per i residenti di contrada Cappella, da anni alle prese con una grave questione ambientale che turba la loro vita quotidiana. Da un lato i miasmi del canale San Tommaso, che raccoglie i reflui della rete fognaria di Angri, oltre ovviamente alle decine di scarichi abusivi, e dall’altro lato la puzza di spazzatura in decomposizione. Solo che questa volta a finire sotto accusa non è la Helios, la piattaforma che stocca e lavora rifiuti in via Ferraris.

Altri misami.

“Sono mesi che la situazione è tranquilla sul fronte Helios, la novità è che dopo anni siamo ritornati a poter mangiare fuori, godendoci il nostro giardino” le parole di Maria Luisa, la cui abitazione è situata di fronte i cancelli dell’opificio. “La puzza arriva dal confine verso Angri, non sappiamo ancora a cosa sia dovuta” replica Assunta. Ad aver approfondito è invece il consigliere comunale Giuseppe Sarconio, che la zona la conosce bene essendo stato, fin da quando era attivista, in prima linea fianco a fianco con i residenti per la drammatica questione ambientale. Del resto è grazie anche e soprattutto agli esposti presentati dai parlamentari del suo partito, il M5S, che la Helios è finita commissariata e monitorata. Anche se, a dire il vero, le esalazioni sono diminuite dal momento in cui la piattaforma è stata data in gestione con cessione ramo d’azienda a imprenditori del posto che non sembrano aver interessi a stoccare anche l’umido. “Questa mattina ho provveduto a protocollare una segnalazione per cercare di individuare i responsabili degli odori molesti che si stanno avvertendo ultimamente nella frazione Cappelle. Ho investito della problematica sia il Comune che l’ASL, l’Arpac e la Polizia Municipale – spiega Sarconio – Da diverse settimane molti cittadini mi hanno segnalato qui ci sono degli odori nauseabondi. In un primo momento si pensava sempre al solito problema relativo alla gestione del sito di stoccaggio dei rifiuti della Helios. Però dopo vari sopralluoghi che ho effettuato e chiedendo in giro per cercare di individuare la zona da cui partiva la puzza si esclude che i responsabili siano individuabili in via Galileo Ferraris ma bensì dal lato nord nei territori confinanti con la vicina Angri”.













Via Tora.

Siamo in via Tora, un’area di confine che ha visto un discreto sviluppo industriale negli ultimi anni. “Approfondiremo l’argomento anche per capire se in uno dei capannoni presenti in via Tora siano stoccati rifiuti o automezzi contenenti rifiuti”. L’attenzione è puntata su un’azienda che si occupa di sanificazioni e raccolta differenziata. Non è escluso che possano essersi mezzi dediti alla raccolta rifiuti in attesa di sanificazione, ad emettere i miasmi, complice il caldo del periodo, che il vento spinge verso Cappelle. “La nostra battaglia per l’ambiente continua e non si ferma mai soprattutto sul versante di rifiuti – promette Sarconio – Speriamo che le istituzioni ci siano vicine in questa battaglia, altrimenti siamo pronti anche ad interpellare i nostri portavoce in Regione ed in Parlamento”. Attualmente l’intera contrada è alle prese con l’annoso è mai risolto problema del canale San Tommaso. Un canale artificiale, nato per l’irrigazione dei campi e che, per sua natura, in questi periodi dell’anno dovrebbe essere alla sua minima portata d’acqua. Invece il canale è simile ad un vero fiume, e le acqua sono putride e irrespirabili. I miasmi si avvertono in un perimetro di diversi chilometri quadrati, tanti quanti ne impiega il San Tommaso prima di riversarsi nel fiume Sarno con il suo carico di reflui fognari provenienti dalla città di Angri, e che ad oggi attendono ancora di essere collettati al depuratore.

Adriano Falanga