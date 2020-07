Scafati. Grimaldi: “Vogliono privatizzare la Biblioteca comunale”

“Vogliono privatizzare la Biblioteca comunale. Affidandone per un anno la gestione ad una non meglio precisata associazione o cooperativa. La delibera è stata approvata dalla Giunta il 1 luglio, e stranamente però non è stata ancora pubblicata sull’Albo pretorio”. Così Michele Grimaldi, capogruppo democratici e progressisti.

“Un atto molto generico, che nulla dice a tutela del libero e gratuito accesso dei cittadini ad un bene pubblico e comune della nostra Scafati, nulla dice sulla trasparenza e la qualità della gestione, nulla dice sul divieto di lucro – prosegue-. Avevamo proposto, e tante associazioni avevano proposto, di istituire nella nostra città lo strumento dei patti di collaborazione, e per il tramite di essi favorire la partecipazione attiva e condivisa – in un processo sempre aperto e orizzontale – nella gestione di quel bene. Ma Salvati & Co. come al solito hanno scelto la strada peggiore. Stanno seminando vento, raccoglieranno tempesta”.