Scafati. Prostitute in Via Dante Alighieri, picchiato un cliente

“A momenti si picchiavano dentro casa nostra, è una vergogna, sono anni che la situazione è così e nessuno ha fatto niente”. Torna, semmai fosse mai scomparso, l’allarme lucciole in via Dante Alighieri. Siamo a poche decine di metri dal centro città, in una zona densamente abitata e trafficata. Tra attività commerciali e abitazioni, da diversi anni il muretto che costeggia un noto ipermercato, con tanto di comodo parcheggio alcova, è frequentata da prostitute.

Le ragazze dell’est. Il pestaggio.

Sono giovani, dell’Europa dell’Est, forse tra loro anche minorenni, e fin dalle prime ore della sera si ritrovano a gruppetti nei pressi dell’ipermercato. Impossibile non notarle, la strada è la trafficata statale 18, e loro sono li, sul margine, a mostrare la mercanzia. Certamente le avranno notate i residenti, ma anche le istituzioni e le forze dell’ordine, oltre ai clienti, che non sembrano scarseggiare. Lunedi notte, non era neanche mezzanotte, a svegliare i residenti urla e richieste d’aiuto. Un uomo, probabilmente un cliente, era sotto schiaffi e pugni di un altro uomo, presumibilmente il protettore, e il tutto sotto gli occhi di una ragazza giovanissima. Forse non avrà gradito la prestazione, o forse voleva uno sconto, fatto sta che l’episodio non è il primo che capita da queste parti. Allarmati, i residenti sono scesi per strada chiamando i carabinieri. All’arrivo della pattuglia però i protagonisti avevano già fatto perdere le loro tracce, compreso il cliente picchiato. “Ma Scafati questa è diventata? Possiamo pure aver paura di uscire o rientrare nelle nostre case la sera?” spiega una ragazza, residente in un palazzotto nei dintorni.













I residenti esasperati.

“Sono qui già alle prime ore della sera, quando ancora non è buio, e non è la prima volta che mi ritrovo costretto a chiudere la bottega perché me le ritrovo, loro e i clienti in trattazione, letteralmente in negozio – spiega uno dei tanti commercianti – non è vero che nessuno sa nulla, abbiamo avvertito da tempo e decine di volte sia le Istituzioni, che la Polizia Municipale e i carabinieri”. Fatto sta che dalla tenenza di via Oberdan non risultano esserci segnalazioni attive. Ma la situazione è chiaramente sotto gli occhi di tutti. La prestazione viene consumata quasi sempre nell’ampio parcheggio alle loro spalle, e a nulla è servita l’illuminazione, se non a migliorare la vista dalle finestre delle abitazioni.

















“Tocca chiuderci dentro, non hanno ritegno, e abbiamo figli giovani. Eppure stiamo a 500 metri dalla casa comunale e dalla caserma dei Carabinieri”. Venuto a conoscenza del problema, il sindaco Cristoforo Salvati ha concordato con il Tenente Gennaro Vitolo un piano d’interventi mirati a risolvere il problema. Al momento non è possibile contare sulla Polizia Municipale, considerato che chiude alle 21 e non vi sono fondi per pagare gli straordinari. E’ stato invece grazie agli straordinari se alcuni anni fa lo stesso fenomeno fu debellato qualche chilometro più avanti, a Bagni, sotto al cavalcavia della statale 268. Tra blitz dei caschi bianchi e le ronde notturne dei residenti, le lucciole furono costrette a traslocare. Si piazzarono però più avanti, al confine con Angri. Grazie alla collaborazione tra i vigili urbani di Scafati e quelli di Angri, si riuscì a smontare anche quest’altro stratagemma. Di male in peggio, perché questa volta si sono piazzate letteralmente in centro città. All’epoca i caschi bianchi, guidati dal comandante D’Ambruoso e sotto l’amministrazione Aliberti, scoprirono un giro di prostituzione di ragazze dell’est, provenienti dal napoletano, e gestito da loro connazionali. Quasi sempre senza documenti, più volte tra loro anche ragazzine minorenni. Oggi il fenomeno si ripete.

