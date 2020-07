Scafati, Via Bonifica: iniziati i lavori di manutenzione sulla sponda del Sarno

​Gli operai di Campania ambiente e servizi (Cas), distaccati presso la Sma Campania, società regionale in house providing, lavoreranno per circa dieci giorni sulla sponda del fiume Sarno nel tratto di via Bonifica del Comune di Scafati.

L’opera è finanziata dal programma operativo complementare (Poc) in riferimento agli interventi di tipo ambientale e naturalistico. Il progetto è stato eseguito dai tecnici di Sma. L’area del cantiere è di ottocento metri nella quale il marciapiede è interamente ostruito dalla folta vegetazione che ne blocca il passaggio ai cittadini.

“A causa della mancanza di manutenzione ordinaria si sono accumulati, nel tempo, anche tanti rifiuti lungo via Bonifica che gli operai raccoglieranno e al Comune, invece, spetterà la rimozione e il trasferimento nei luoghi deputati allo smaltimento – si legge in una nota – Gli obiettivi principali sono: la messa in sicurezza stradale, il ripristino della passeggiata per i pedoni, la salvaguardia del Parco fiume Sarno, l’eliminazione dei rovi, dei canneti e di tutte le piante secche”.