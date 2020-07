Trovato su una panchina, era ai domiciliari: 27enne arrestato

Il ragazzo alla vista degli Agenti, pensando di non essere notato, con circospezione, cercava di allontanarsi, verosimilmente per sottrarsi al controllo.

Al parco per godersi una giornata estiva, 27 enne beccato dalla polizia. Era agli arresti domiciliari.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio quando il giovane, originario di Fratte, è stato intercettato in via dei Greci, dagli agenti della sezione Volanti della polizia.

In particolare, una pattuglia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha notato, seduto su di una panchina in via Vittime dell’Alluvione nel quartiere Mariconda, un ragazzo che alla vista degli Agenti, pensando di non essere notato, con circospezione, cercava di allontanarsi, verosimilmente per sottrarsi al controllo.

Riconosciuto dagli agenti della Polizia in quanto persona sottoposta agli arresti domiciliari, è stato bloccato arrestato e riportato a casa, ai domiciliari.