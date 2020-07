VIDEO – Angri. Furti in Via Orta Longa. Rubata anche altalena

Una sensazione d'impotenza e di abbandono che si legge nel volto e nelle parole di Gianluigi Esposito l'Imprenditore vittima dell'ennesimo furto in Via Orta Longa

















Angri. Furti in Via Orta Longa. Esposito “Noi lasciati soli”.

Una sensazione d’impotenza e di abbandono che si legge nel volto e nelle parole di Gianluigi Esposito l’Imprenditore vittima dell’ennesimo furto in Via Orta Longa. Esposito parla chiaro: c’è bisogno di un’azione efficace di prevenzione che parta dall’alto.













Appello alle istituzioni locali. Rubata anche altalena.

Le istituzioni devono essere più presenti, fatto sottolineato anche da una raccolta di firme dei residenti nel 2017 e rimasta lettera morta. Intanto a qualche chilometro di distanza, in Via Santa Lucia, nell’area attrezzata ancora non assegnata dal comune è stata già asportata un altalena: piange la comunità dei piccoli già in penuria di spazi ludici.